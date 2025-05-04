«Мне позвонили журналисты»: напавшая на Кадышеву девушка рассказала о своём поступке

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Девушка, напавшая на Надежду Кадышеву после концерта в Иванове, утверждает, что действовала по указке журналистов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что изначально девушка прикидывалась поклонницей, а после прибытия полиции во всём призналась. Она рассказала, что незадолго до концерта Кадышевой ей позвонили журналисты и предложили подработку.
После произошедшего команде певицы пришлось пересмотреть все меры безопасности на концертах. Так, артисты были вынуждены убрать физический контакт со зрителями.
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«— Я это придумала не сама – мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите.Также на концерте находился молодой человек, который давал инструкции и уже на месте поручил спросить про некий разлад в семье Кадышевой. Ответ звезды необходимо было записать на камеру, чтобы затем использовать в «громком» эксклюзивном материале.
— Кто вам это сказал?
— Корреспондент», – отметила девушка.
После произошедшего команде певицы пришлось пересмотреть все меры безопасности на концертах. Так, артисты были вынуждены убрать физический контакт со зрителями.
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Анастасия Чинкова