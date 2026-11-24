24 ноября 2026, 11:43

Британская полиция потеряла след почти тысячи насильников

Фото: iStock/Lawrey

Британские власти признали, что потеряли след почти тысячи насильников и других лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает издание Daily Express.