Полиция упустила из виду почти тысячу насильников
Британские власти признали, что потеряли след почти тысячи насильников и других лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает издание Daily Express.
Речь идет об осужденных, которые были обязаны сообщать о своем местонахождении, но не делали этого и выпали из поля зрения властей. В материале подчеркивается, что полиция не знает, где проживают и чем занимаются 997 таких человек, причем один из них не давал о себе знать с 1995 года. Еще около 500 насильников потеряли за последний год с небольшим.
Больше всего — порядка 300 — таких преступников в последний раз регистрировались в Лондоне. Многие высокопоставленные полицейские давно критикуют действующую систему, при которой насильники сами должны напоминать о себе. Бывший начальник отдела уголовных расследований полиции графства Сассекс отметил, что специальные подразделения, отвечающие за контроль за такими лицами, из-за большого объема работы физически не успевают следить за каждым.
Специалисты отмечают, что сбежавших из-под контроля ищут с помощью камер наружного наблюдения и других методов. Выезд за пределы страны для них серьезно затруднен. Однако обойти эти ограничения они могут, например, после смены имени.
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