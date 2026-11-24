24 ноября 2026, 11:22

В Алтайском крае 89 сотрудников МЧС разбирают завалы после взрыва газа доме

Фото: iStock/lusia599

В Алтайском крае на месте взрыва газа в пятиэтажном доме работают 89 специалистов и 19 единиц техники от МЧС. Об этом сообщил региональный главк ведомства.