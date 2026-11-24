Десятки человек разбирают завалы на месте взрыва в российском регионе
В Алтайском крае на месте взрыва газа в пятиэтажном доме работают 89 специалистов и 19 единиц техники от МЧС. Об этом сообщил региональный главк ведомства.
По его информации, в настоящее время разбором завалов занимаются аэромобильная группировка и оперативная группа главного управления.
Ранее сообщалось, что под завалами взорвавшегося дома в селе Кулунда может находиться одна женщина. Как передает телеканал РЕН ТВ, предположение возникло после того, как хозяйка одной из квартир перестала выходить на связь. Однако соседи считают, что в момент происшествия в жилье никого не было: сама владелица якобы уехала на вахту.
Инцидент произошел утром 24 ноября. Во время взрыва обрушились квартиры на четвертом и пятом этажах дома. За этим последовал пожар, который вскоре ликвидировали. По данным телеграм-канала SHOT, в результате погиб один человек, еще 15 пострадали.
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