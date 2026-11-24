В Москве мальчик умер после вдыхания освежителя воздуха на прогулке с друзьями
В Москве подросток умер во время прогулки с друзьями после вдыхания освежителя воздуха. Об этом информирует РЕН ТВ.
Восьмиклассник гулял с компанией сверстников на улице. Затем подростки зашли в магазин и купили баллончик освежителя воздуха. Один из школьников вдохнул содержимое упаковки, после чего потерял сознание и упал.
Мальчика незамедлительно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. По предварительным сведениям, причиной смерти стало отравление токсичным веществом. Отмечается, что ранее подросток состоял на профилактическом учёте в полиции. В сентябре этого года его сняли с наблюдения в связи с исправлением.
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