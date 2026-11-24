31-летняя москвичка устроила драку с охранником караоке, пытаясь украсть нож
31-летняя москвичка устроила драку с охранником караоке, пытаясь унести нож. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Опасный инцидент с участием посетительницы произошёл накануне в караоке-клубе на юге столицы. Женщина отдыхала в заведении, а затем решила унести с собой нож, принадлежащий клубу. Охранник заметил это и попытался вернуть колюще-режущий предмет на место.
В ответ гражданка повела себя крайне агрессивно: она напала на сотрудника и устроила драку. Судя по всему, женщина не ожидала, что мужчина даст отпор. В итоге сотрудники Росгвардии задержали 31-летнюю москвичку и доставили её в полицию для дальнейшего разбирательства.
До этого сообщалось об инциденте в Выборге. Там женщина из мести принесла порох и кислоту к ночному клубу.
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