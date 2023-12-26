Полиция в Австрии объяснила, почему её сотрудник нанёс на шлем букву Z

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В полиции Вены объяснили, почему австрийский полицейский написал букву Z на своём шлеме. Об этом правоохранители написали в соцсети X.
Отмечается, что полицейский в Вене, который охраняет различные объекты в рождественские праздники, вот уже второй деть вызывает ажиотаж у горожан. Всё дело в его шлеме, на котором он написал букву Z.
По словам полицейских, нанесение этой буквы не имеет никакого отношения к России, а лишь является отсылкой к первой букве фамилии этого сотрудника. Таким образом, он пометил свой шлем в рамках оперативной подготовке, чтобы его легче было узнать.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент полицейский стёр букву, чтобы не вызывать домыслы у окружающих.
Напомним, что буквы Z и V изображаются на военной технике, которая участвует на стороне России в спецоперации на Украине. Также буква Z стала неким символом поддержки СВО.
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По словам полицейских, нанесение этой буквы не имеет никакого отношения к России, а лишь является отсылкой к первой букве фамилии этого сотрудника. Таким образом, он пометил свой шлем в рамках оперативной подготовке, чтобы его легче было узнать.
Напомним, что буквы Z и V изображаются на военной технике, которая участвует на стороне России в спецоперации на Украине. Также буква Z стала неким символом поддержки СВО.
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Анастасия Чинкова