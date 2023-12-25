Депутат Милонов: Протесты в Сербии устроили феминистки и абортницы

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что коалиция «Сербия против насилия», организовавшая протестные события в Сербии, являются союзом феминисток и абортниц, пытается силой захватить власть в стране.
«Смешно, что так называемая коалиция «Сербия против насилия» — союз феминисток, абортниц и соевых куколдов, — объединившись против насилия, пытаются сами его осуществить. Как люди совершенно недемократичные, они считают, что надо все брать силой, если у них не получилось по-другому. Теперь наши сербские братишки в очередной раз увидят подлинное лицо европейских крысёнышей, которые пытаются всё поменять в Сербии и продать родную страну», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.Он также назвал Сербию великой страной, которую европейским политикам никогда не одолеть.
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