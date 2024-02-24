В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг классиков из-за пропаганды ЛГБТ*

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Произведения классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ*. Об этом издательская группа «Эксмо-АСТ» рассказала в беседе с РИА Новости.
В компании подчеркнули, что разговоры о массовых снятиях книг из продажи являются скорее недоразумением. Реальных угроз такие заявления не представляют.
Ранее сообщалось, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список книг, которые подлежат запрету на продажу в связи с законом об ЛГБТ*-пропаганде. Среди произведений числятся книги Достоевского, Платона, Кинга, Цвейга, Мураками и прочих авторов, признанных классиками мировой литературы. Всего список содержит свыше 250 наименований.
Затем эта информация была опровергнута, поскольку выяснилось, что список неактуален.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Ранее сообщалось, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список книг, которые подлежат запрету на продажу в связи с законом об ЛГБТ*-пропаганде. Среди произведений числятся книги Достоевского, Платона, Кинга, Цвейга, Мураками и прочих авторов, признанных классиками мировой литературы. Всего список содержит свыше 250 наименований.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова