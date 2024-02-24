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В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг классиков из-за пропаганды ЛГБТ*

В «Эксмо-АСТ» заявили, что книги классиков не будут запрещены в контексте ЛГБТ*
24 февраля 2024, 08:41
Фото: iStock/morgan23

Фото: iStock/morgan23

Произведения классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ*. Об этом издательская группа «Эксмо-АСТ» рассказала в беседе с РИА Новости.
В компании подчеркнули, что разговоры о массовых снятиях книг из продажи являются скорее недоразумением. Реальных угроз такие заявления не представляют.

Ранее сообщалось, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список книг, которые подлежат запрету на продажу в связи с законом об ЛГБТ*-пропаганде. Среди произведений числятся книги Достоевского, Платона, Кинга, Цвейга, Мураками и прочих авторов, признанных классиками мировой литературы. Всего список содержит свыше 250 наименований.


Затем эта информация была опровергнута, поскольку выяснилось, что список неактуален.

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#лгбт
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В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник
Власти Тульской области сообщили о третьем сбитом за ночь 24 февраля дроне
24 февраля 2024, 06:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третье беспилотное средство за ночь над территорией Тульской области, сообщает областное министерство региональной безопасности на своем сайте.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 февраля. По данным властей, в результате инцидента ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что министерство региональной безопасности Тульской области информировало о сбитом украинском беспилотнике. Позднее Министерство обороны России объявило о втором сбитом дроне.

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#беспилотник
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#инцидент
#всу
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Восточная Европа не доверяет Западной, пишет Bloomberg
Bloomberg: Восточная Европа не доверяет Западной, которая «не слушает» Киев
24 февраля 2024, 06:33

Фото: iStock/Tanaonte

Страны Восточной Европы теряют доверие к странам Западной Европы, утверждая, что последние «не слышат» запросов Киева в свете якобы возможной угрозы со стороны России, передает Bloomberg.
Спор о том, как обеспечить Украину критически необходимыми артиллерийскими снарядами и где их приобрести, создает «глубокий раскол» в Европе, при котором страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в игнорировании потребностей Украины.

По информации агентства, в дипломатических кругах царит настроение, что если конфликт между Россией и Украиной завершится победой России, то страны Восточной Европы «не простят» Западной Европе. Это разделение будет иметь серьезные последствия для проекта евроинтеграции всех стран.

«Правительства западных стран не осознают, что многие на Востоке больше не будут им доверять», — отметил один высокопоставленный европейский чиновник, рассказавший агентству.
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#переговоры
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Байден позвонит лидерам G7 и Зеленскому для обсуждения помощи Киеву
Белый дом: Байден поговорит с лидерами «G7» и Зеленским по вопросу Украины
24 февраля 2024, 06:27

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден 24 февраля, созвонится с лидерами стран «Большой семерки» (G7) и президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и давление на Россию. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.
«В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины», – сказано в заявлении.

Президент США также обсудит общие шаги по дальнейшему привлечению России к ответственности.

Ранее сообщалось, что страны G7 не будут принимать ограничительные меры в отношении России на этой неделе. В то же время они могут попытаться усилить существующие санкции.

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#сша
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#киев
#джозеф байден
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Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам
МО РФ: взятый в плен в Авдеевке военный ВСУ посоветовал украинцам сдаваться
24 февраля 2024, 06:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Взятый в плен украинский солдат в Авдеевке рекомендовал своим сослуживцам сдаться, сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
На предоставленных российским военным кадрах видно группу украинских солдат, взятых в плен. Один из них, по имени Андрей Бабурин, обратился к своим соотечественникам с призывом капитуляции.

«Я желаю всем вернуться домой и осмотреться вокруг, посмотреть, что происходит. Пусть каждый задумается, стоит ли того, чтобы сидеть в окопе полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя либо убили, либо бросили, либо ты попал в плен», — заявил Бабурин.
Он и его товарищи подтвердили, что Авдеевка стала еще одним «котлом», окружением, в которое попали украинские подразделения.

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#всу
#солдат
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Зеленского уличили в торге за гарантии личной безопасности
Смирнов: слова Зеленского о контрнаступлении говорят о начале торга за его жизнь
24 февраля 2024, 05:25

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном начале нового контрнаступления Вооруженных сил Украины в Черном море могут указывать на то, что он начал торговаться за свою жизнь.
Это мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

«Зеленский готов повышать ставки и заявлять о возможности начала контрнаступлений. Он начал торговаться за гарантии своей личной безопасности и ясно дает понять своим хозяевам, что сохранение его жизни должно быть одним из условий прекращения конфликта на Украине», — пояснил Смирнов.
Согласно мнению члена Крымской межнациональной миссии, Зеленский окончательно утратил доверие и дискредитировал себя как политик, что, вероятно, предопределяет его будущее.

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#соглашения
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#мнение
#новости
#зеленский
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Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме
МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink
24 февраля 2024, 05:16

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Министерство обороны опубликовало видеозапись операций штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на которой показано бывшее командное учреждение ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с использованием системы Starlink, которую украинские военные в спешке покинули.

«Мы находимся в одном из объектов ВСУ, где обнаружили военное имущество, в основном это оружие и боеприпасы из состава НАТО», — сообщил командир штурмовой группы 1-го армейского корпуса по кличке «Сурен».
На видео показан терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался, в том числе, для управления беспилотными аппаратами.

В процессе освобождения цехов завода, где ранее находились украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО, а также соответствующие им боеприпасы, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

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#имущество
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#оружие
#видео
#боеприпасы
#нато
#всу
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В результате пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек
При пожаре в жилом доме в китайском Нанкине погибли 15 человек, 44 пострадали
24 февраля 2024, 05:03

Фото: iStock/Distortion_Media

Трагический инцидент произошел в городе Нанкин, провинция Цзянсу, на востоке Китая: 15 человек погибли, 44 госпитализированы в результате пожара в жилом комплексе, передает РИА Новости со ссылкой на мэра Чэня Чжичана.
Он уточнил, что один человек в критическом состоянии, один — в тяжелом, а 42 получили легкие ранения.

Пожар начался ночью в пятницу в районе Юйхуатай, а пожарные прибыли на место в 4.39 по местному времени (23.39 по мск). Огонь был потушен к 6.00 (1.00 мск), а спасательные работы завершились к 14.00 (9.00 мск).

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#пожарные
#человек
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США ввели санкции против «ЧВК Вагнер Центр»
«Вагнер Центр» вошел в обновленный список антироссийских санкций США
24 февраля 2024, 04:40

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали в спсиок недавних антироссийских санкций, передает пресс-релиз Государственного департамента США.
«Несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", сегодняшние меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц», — указано в материале.

Ранее Минфин США объявил, что в новый пакет санкций включен ряд российских банков.

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#санкции
#ограничения
#сша
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В конгрессе выступили за выход США из ООН
Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры
24 февраля 2024, 03:54

Фото: iStock/dkfielding

На встрече в штате Флорида Мэтт Гаетц член палаты представителей Конгресса США высказал предложение о прекращении финансовой поддержки Организации Объединенных Наций (ООН), выходе страны из нее и перемещении штаб-квартиры организации за пределы территории США.
«Я настаиваю на том, чтобы в нашем федеральном бюджете не было выделено ни одного доллара на ООН. Соединенные Штаты должны покинуть ООН, а ООН — покинуть территорию США», — заявил он.
Гаетц подчеркнул, что его убеждение основано на необходимости прекращения финансирования организации, представители которой, по его мнению, участвовали в атаках и убийствах израильтян.

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#сша
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#законопроект
#оон
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