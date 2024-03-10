Полиция высадила пьяного экс-премьера Эстонии из самолёта в Хельсинках

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Сотрудники финской полиции высадили из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который был сильно пьян, сообщает Delfi.
Ряд других СМИ сообщают, что у бывшего премьера Эстонии возник конфликт со стюардессами, поэтому его решили высадить из самолета. Очевидцы сообщили, что еще до посадки на борт Рыйвас был сильно пьян, и вероятно, мог спровоцировать бортпроводников.
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Анастасия Хохлова