Врачи кардиопульта областной скорой помощи за год расшифровали 366 000 ЭКГ

30 января 2026, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи станции кардиопульта скорой помощи Подмосковья в 2025 году расшифровали более 366 000 электрокардиограмм. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Специалисты расшифровывают ЭКГ, которую направляет бригада скорой, находясь на вызове. Помимо этого, они дают оценку состоянию пациента. Это позволяет бригаде оперативно принять решение о его госпитализации.

«Когда речь идёт о сердечно-сосудистых патологиях, оперативность имеет принципиальное значение. За прошлый год сотрудники кардиопульта скорой помощи расшифровали более 366 999 ЭКГ. В 30% случаев у пациентов выявили острую сердечную патологию, в 4,5% – острый коронарный синдром. Бригады скорой помощи госпитализировали их в региональные сосудистые центры», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.