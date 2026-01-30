Женщина узнала, что у нее рак, благодаря необычной реакции организма на вино
Мать двоих детей из Великобритании узнала, что у нее рак после необычной реакции на алкоголь. Об этом сообщает Fox News.
После рождения второго сына у британки Холли Терсби появились тревожные симптомы, которые сначала приняли за обычные послеродовые изменения. Во время осмотра новорожденного сына Джека (ему было несколько месяцев), Терсби пожаловалась врачу на сильный кожный зуд. Доктор предположил, что это связано с гормональными изменениями, характерными для послеродового периода. Также женщина отметила, что после употребления небольшого количества вина у нее возникала выраженная боль в области шеи.
В июле 2025 года Холли обнаружила на боковой поверхности шеи уплотнение. Оно было крупным, твердым, не смещалось при ощупывании и становилось заметным, если она поворачивала голову.
Позднее врачи поставили Терсби диагноз — лимфома Ходжкина второй стадии. Это форма рака крови, при которой поражаются два и более лимфатических узла. Женщина обратила внимание на то, что боль после приема алкоголя является редким, хотя и известным симптомом этого заболевания. О подобной реакции было упомянуто в медицинской литературе еще в 1950-х годах.
