Женщина узнала, что у нее рак, благодаря необычной реакции организма на вино

30 января 2026, 17:04

Fox News: британка узнала, что у нее лимфома Ходжкина из-за реакции на вино

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Мать двоих детей из Великобритании узнала, что у нее рак после необычной реакции на алкоголь. Об этом сообщает Fox News.