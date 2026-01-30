Россиянин отомстил девушке за расставание при помощи фейковой страницы
Перед судом в Ачинске предстанет местный житель, который рассылал знакомым интимные картинки под видом снимков своей бывшей девушки. Об этом сообщили в полиции Красноярского края.
По информации следствия, молодой человек и его возлюбленная жили вместе несколько месяцев, однако весной 2025 года их отношения закончились. Разочарованный разрывом житель Ачинска решил отомстить своей бывшей.
Парень создал фальшивую страницу в социальной сети от имени девушки и начал рассылать знакомым откровенные фотографии. На фото не было видно лица, но автор сообщений выдавал их за настоящие. К снимкам он добавлял адрес проживания бывшей и предлагал интимные услуги.
На основании собранных доказательств против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение и оборот порнографических материалов или предметов»). Нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.
