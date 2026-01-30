Россиянин отомстил девушке за расставание при помощи фейковой страницы

30 января 2026, 17:45

Ачинец создал страницу экс-девушки и предлагал от ее имени интим-услуги знакомым

Фото: iStock/AnnaStills

Перед судом в Ачинске предстанет местный житель, который рассылал знакомым интимные картинки под видом снимков своей бывшей девушки. Об этом сообщили в полиции Красноярского края.