Полиция задержала отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена

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Мужчина, который прервал речь президента США Джо Байдена и напомнил про теракт в Кабуле в 2021 году, – отец одного из 13 погибших тогда морпехов. Его задержали, как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на полицию Капитолия.
Отмечается, что Стива Никуи задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына в ходе выступления Байдена на конгрессе с посланием «О положении союза».
Мужчине удалось попасть на выступление в качестве гостя члена палаты представителей республиканца Брайана Маста.
Полиция уточняет, что Никуи отпустят после того как он выплатит штраф в размере 50 долларов.
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Мужчине удалось попасть на выступление в качестве гостя члена палаты представителей республиканца Брайана Маста.
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Анастасия Чинкова