Захарова назвала выступление Байдена «мезозойским постмодерном»

Фото: пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о недавнем выступлении президента США Джо Байдена в Конгрессе.
Захарова назвала его речь «мезозойским постмодерном» и посмеялась над её нелогичностью.
Она также не оставила без внимания реплику Байдена о том, что за недорогими лекарствами нужно отправляться в Москву. По словам Захаровой, консульскому департаменту МИД РФ нужно в список целей для поездок в Россию добавить пункт «За лекарствами по совету Байдена».
Нужно сказать, что президент США Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации из-за своих речей и действий. Как-то он перепутал Россию и Китай, предложив Си Цзиньпиню возглавить Россию. Как-то он заявил, что «был целым профессором Пенсильванского университета», хотя никогда там не преподавал. Жители США назвали подобные фразы «байденизмами». Американский президент терялся на сцене, пожимал руки "невидимым" людям, продолжая удивлять своих избирателей.
Читайте также:
Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве
Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
«Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас». То есть, не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», - отреагировала официальный представитель МИД РФ.
Нужно сказать, что президент США Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации из-за своих речей и действий. Как-то он перепутал Россию и Китай, предложив Си Цзиньпиню возглавить Россию. Как-то он заявил, что «был целым профессором Пенсильванского университета», хотя никогда там не преподавал. Жители США назвали подобные фразы «байденизмами». Американский президент терялся на сцене, пожимал руки "невидимым" людям, продолжая удивлять своих избирателей.
Читайте также:
Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве
Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
Сергей Калугин