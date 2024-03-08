«Жёсткий и злобный демагог»: Карлсон отреагировал на последнее выступление Байдена

Фото: Официальный сайт Кремля
Последнее выступление главы США Джозефа Байдена было самой неамериканской речью за всю историю президентов Штатов, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.
«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — заявил Карлсон, посмотрел трансляцию речи Байдена.
Он также назвал главу Соединённых Штатов «жёстким и злобным демагогом».
В ходе своего выступления Байден также в очередной раз оговорился, заявив, что в Москве можно купить дешёвые лекарства, чего нельзя сделать в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Байден: Американских солдат нет и не было на Украине
Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах
Евгения Парфентьева