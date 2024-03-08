«Бред сумасшедшего»: Карлсон раскритиковал Байдена за слова об Украине

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием «О положении союза» заявил, что Украина способна остановить Путина при поддержке со стороны США. Также он призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.
Комментируя данное заявление, Карлсон сказал: «Ложь за ложью». Он подчеркнул, что Украина не сможет остановить Россию, о чём говорит продолжительность конфликта и постоянные успехи российской армии.
Также Байден заявил, что НАТО в настоящее время «сильна как никогда». Карлсон же ответил, что это совершенно не так, и добавил, что вся речь Байдена – это «бред сумасшедшего».
Журналист отметил, что Байден совершенно не заинтересован своей страной и её внутренними проблемами, такими как деградирующая экономика, наркоторговля, плохое состояние учебных заведений и т.д. Вместо этого президент ставит в приоритет помощь Киеву.
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Комментируя данное заявление, Карлсон сказал: «Ложь за ложью». Он подчеркнул, что Украина не сможет остановить Россию, о чём говорит продолжительность конфликта и постоянные успехи российской армии.
Журналист отметил, что Байден совершенно не заинтересован своей страной и её внутренними проблемами, такими как деградирующая экономика, наркоторговля, плохое состояние учебных заведений и т.д. Вместо этого президент ставит в приоритет помощь Киеву.
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Анастасия Чинкова