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«Бред сумасшедшего»: Карлсон раскритиковал Байдена за слова об Украине

Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине
08 марта 2024, 10:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием «О положении союза» заявил, что Украина способна остановить Путина при поддержке со стороны США. Также он призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.

Комментируя данное заявление, Карлсон сказал: «Ложь за ложью». Он подчеркнул, что Украина не сможет остановить Россию, о чём говорит продолжительность конфликта и постоянные успехи российской армии.


Также Байден заявил, что НАТО в настоящее время «сильна как никогда». Карлсон же ответил, что это совершенно не так, и добавил, что вся речь Байдена – это «бред сумасшедшего».

Журналист отметил, что Байден совершенно не заинтересован своей страной и её внутренними проблемами, такими как деградирующая экономика, наркоторговля, плохое состояние учебных заведений и т.д. Вместо этого президент ставит в приоритет помощь Киеву.

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Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР
08 марта 2024, 09:41

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Американские власти намерены обнародовать имеющиеся у них доказательства военного сотрудничества России и КНДР, об этом сообщила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, её цитирует ТАСС.
«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы быть лучше готовыми к принятию мер и координации шагов, которые мы можем сделать», — заявила Рапп-Хупер.

По её словам, Соединённым Штатам удалось завладеть и такими данными как передача баллистических ракет и боеприпасов между странами.

Чиновница заявила, что Белый дом будет делиться новой информацией о сотрудничестве стран по мере её поступления.

Ранее в Вашингтоне уже выражали обеспокоенность тесным, взаимовыгодным сотрудничеством РФ и КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кндр
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«Жёсткий и злобный демагог»: Карлсон отреагировал на последнее выступление Байдена
Карлсон назвал последнее выступление Байдена самой неамериканской речью
08 марта 2024, 08:58

Фото: Официальный сайт Кремля

Последнее выступление главы США Джозефа Байдена было самой неамериканской речью за всю историю президентов Штатов, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.
«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — заявил Карлсон, посмотрел трансляцию речи Байдена.

Он также назвал главу Соединённых Штатов «жёстким и злобным демагогом».

Байден выступил в Конгрессе США с посланием «О положении союза». Его речь, которая длилась более часа, постоянно прерывалась неодобрительными выкриками со стороны слушателей.

В ходе своего выступления Байден также в очередной раз оговорился, заявив, что в Москве можно купить дешёвые лекарства, чего нельзя сделать в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#джозеф байден
#журналист
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В Госдуме напомнили Великобритании, что она - потопляемый остров
08 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/nevenmn

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин сделал заявление в ответ на поставку Великобританией оружия Украине. Он сказал, что Британия - остров, и этот остров не является непотопляемым. Об этом пишет РИА «Новости».
Важно отметить, что бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, высказал мнение о возможности захвата Крыма Украиной. Затулин считает, что такие заявления отражают английский шовинизм, который по-прежнему пронизывает общество. Он полагает, что это объясняет постоянный интерес Джонсона и других английских адмиралов к Крыму, Черному морю и Севастополю.

Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.

Затулин считает, что Британия, как островное государство по-прежнему хочет править морями, поэтому так сильно интересуется Крымом.

В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».

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#крым
#министр
#великобритания
#военная украина
#госдума
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Мария Захарова подвергла критике заявление греческого премьера о России
08 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/RobertBreitpaul

Мария Захарова отреагировала на заявление греческого премьера, который назвал Россию «врагом Европы». Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.
Недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины и его описания России как «врага Европы» вызвали реакцию официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.

Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в мессенджере.
7 марта Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию «врагом Европы» и сказал, что Греция будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды ​НАТО в размере 2%.от бюджетов.

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#греция
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#украина
#европа
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Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве
Байден по ошибке пригласил американцев в Москву за дешевыми лекарствами
08 марта 2024, 07:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден, выступая с речью «О состояние союза», призвал американцев поехать в Москву за доступными лекарствами.
«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…», — заявил Байден, после чего прервал свою речь.

Американский президент тут же извинился за упоминание Москвы в своей речи, однако, позже всё же отметил, что в Москве лекарства, вероятно, дешевле, чем в Соединённых Штатах.

Напомним, 4 марта Байден ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые США ввели ещё в 2014 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
#лекарства
#россия
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Россия нанесла удар по двум базам террористов в Сирии
ВКС России нанесли удар по двум базам террористов в Сирии
08 марта 2024, 03:23

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два места базирования террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
Он уточнил, что удары были нанесены 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль. В результате были ликвидированы более 20 террористов.

Как рассказал Кулить, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. Жертвой обстрела стал один сирийский военнослужащий.

28 января при помощи беспилотника был нанесен удар по базе американских военных на границе Иордании и Сирии. Тогда в результате атаки погибли три человека, пострадали — более 30. Президент США Джо Байден пообещал ответить на атаку.

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#вкс
#обстрел
#рф
#сирия
#террористы
#терроризм
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В США заявили об оторванности Байдена от жизни
Сенатор Бритт: будущее США под угрозой из-за оторванности Байдена от жизни
07 марта 2024, 23:47

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор Республиканской партии Кэйти Бритт прокомментировала итоги выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом в интервью журналу Punchbowl.
Бритт обвинила Байдена в отрыве от жизни и подчеркнула, что американский лидер выбился из колеи.

«Последствия ставят под угрозу будущее Америки», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден планирует отправить Киеву 200 миллионов долларов из бюджета армии США.

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#сша
#джозеф байден
#конгресс сша
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Yle: финский Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией
07 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии сообщили о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти из-за закрытия границы с РФ.
Закрытие границы с Россией стало настоящим приговором для Виролахти. Сейчас по главной трассе муниципалитета за час проезжает всего несколько машин, раньше дела обстояли иначе.

Одним из способов сохранения муниципалитета предполагается его объединение с городом Хамина. Однако это, по словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, не решит все проблемы муниципального образования.

Сейчас в Виролахти проживают 3 тысячи жителей. Решение об объединении с городом Хамина будет обсуждаться в мае 2024 года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

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#финляндия
#мид рф
#россия
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Зеленский провел встречу с главой Минобороны Великобритании
Зеленский поделился деталями встречи с главой Минобороны Великобритании Шаппсом
07 марта 2024, 23:33

Фото: iStockOleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. По словам Зеленского, обсуждалось назначение бывшего командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Зарудного послом в Лондоне и дальнобойные возможности украинских войск.
«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах», – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что одной из тем его встречи с Шапсом было совместное производство вооружений.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что назначение Залужного в Лондоне для России не имеет значения.

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#украина
#владимир зеленский
#великобритания
#дмитрий песков
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