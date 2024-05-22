Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском

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Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.
«Первый канал займется производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — сообщил в беседе с NEWS.ru Слуцкий.
Ранее стало известно о том, что нейросеть «Жириновский» ответила, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском должен играть председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.
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