Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы

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Жители освобожденных территорий на севере Харьковской области получат российские документы. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в рамках пресс-конференции.
По его словам, в Донбассе жители получали паспорта ДНР и ЛНР, а после смогли их поменять на российские. Некоторые сразу оформляли гражданство РФ.
Он также отметил, что на освобожденных территориях Харьковщины в школах выдавали аттестаты, которые не занесены в Росреестр, и теперь их будет необходимо легализовать. При этом в регионе ещё есть аккредитованные образовательные учреждения, которые выдают учащимся свидетельства об окончании по российскому образцу.
Кроме того, Ганчев рассказал, что за освобождённой территорией Харьковской области теперь закреплён номер 188 автотранспортного региона.
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«Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт», — пояснил Ганчев.
Он также отметил, что на освобожденных территориях Харьковщины в школах выдавали аттестаты, которые не занесены в Росреестр, и теперь их будет необходимо легализовать. При этом в регионе ещё есть аккредитованные образовательные учреждения, которые выдают учащимся свидетельства об окончании по российскому образцу.
Кроме того, Ганчев рассказал, что за освобождённой территорией Харьковской области теперь закреплён номер 188 автотранспортного региона.
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Элина Позднякова