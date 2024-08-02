Полковник Пешков арестован за хищения при поставке пайков для нужд СВО

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Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован и отправлен в один из столичных СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд спецоперации.
Информация об этом появилась в картотеке 2-го Западного окружного суда, передаёт ТАСС. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Пешкову предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Судебный акт об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения.
Как уточнили в правоохранительных органах, сам полковник не признаёт вину. Уголовное дело о посягательстве на продовольственные пайки, предназначенные для нужд СВО, было возбуждено через полгода после начала спецоперации.
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