«Военторг» фигурирует в деле экс-замминистра Булгакова о поставках сухих пайков

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
АО «Военторг» значится в материалах уголовного дела, в рамках которого был арестован бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Компания была «прослойкой» между оборонным ведомством и «Грязинским пищевым комбинатом».
В материалах дела указано, что Минобороны заключило договор на поставку индивидуальных рационов питания с «Военторгом», передаёт РИА Новости. В свою очередь, «Военторг» заключил соглашение с АО «Грязинский пищевой комбинат». Позднее следователи установили, что сухие пайки не соответствовали нормам качества, а цены на них были искусственно завышены.
В правоохранительных органах ранее сообщали, что экс-замминистра обороны Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства комбината, его топ-менеджеры арестованы.
Читайте также:
Руководителю АО «Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы
Руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей
В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании
Александр Бойцов