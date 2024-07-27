Активы и счета задержанного генерала Булгакова арестованы по делу о коррупции

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В отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова введены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, данное решение принято в рамках уголовного дела о коррупции.
«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», — отметил собеседник агентства.Ранее Булгаков был задержан по делу о коррупции и отправлен в следственный изолятор «Бутырка». По версии следствия, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». В результате была создана преступная схема, по которой в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные сухие пайки, где говядина заменялась более дешёвыми свининой и курятиной. Экс-заместитель министра обороны РФ отказался признать себя виновным в коррупции.
По последней опубликованной декларации в 2018 году доход Дмитрия Булгакова составил более 15 миллионов рублей.
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