Фигурант по делу Булгакова Михайленко владел свиноводческой компанией

Фото: istockphoto/simpson33
Арестованный по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко являлся владельцем компании по производству свинины. Как считают следователи, именно этим мясом заменяли говядину в сухих пайках для военнослужащих.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Булгаков был задержан по делу о коррупции и отправлен в следственный изолятор «Бутырка», напоминает РИА Новости. По версии следствия, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат»https://radio1.ru/news/proisshestviya/krupnie-vzyatki-zhalobi-i-otstavka-chto-izvestno-o-zaderzhanii-eks-za. В результате была создана преступная схема, по которой в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные сухие пайки, в которых говядина заменялась более дешёвыми свининой и курятиной.
Генеральный директор «Грязинского пищевого комбината» Александр Михайленко является учредителем ещё ряда фирм, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом "Ясени"», основным видом деятельности которой является разведение свиней.
Читайте также:
Бывший замминистра обороны Булгаков попросил не отправлять его в СИЗО
Жалобы мобилизованных, взятки, отставка Путиным: как чиновник Минобороны Булгаков угодил в СИЗО
Бывший замминистра обороны Булгаков отказался признать вину в коррупции
Александр Бойцов