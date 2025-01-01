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Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу в десяти российских регионах

Фото: iStock/Suphansa Subruayying

Фото: iStock/Suphansa Subruayying

С 1 января в десяти российских регионах вступил в силу полный запрет майнинга криптовалют, а ещё в трёх – частичный. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России 23 декабря приняло постановление о запрете майнинга с января 2025 года по март 2031 года в десяти регионах России, а также частичном ограничении майнинга ещё в трёх регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (ежегодно с 15 ноября по 15 марта, кроме 2025 года, поскольку запрет вступил в силу 1 января).

Отмечается, что полностью майнинг запрещён в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.



Частичные ограничения введены в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.

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#россия
#запрет
#криптовалюта
#правительство
#днр
#лнр
В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
01 января 2025, 13:35

Фото: iStock/megaflopp

В России завершился процесс перехода на оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом. Он был инициирован в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Отмечается, что теперь медицинская помощь (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендации. Из поправок, принятых в декабре 2023 года, следует, что переходный период для медучреждений по оказанию медпомощи на основе клинических рекомендацией был продлён до 1 января 2025 года.

Ранее замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщал, что для утверждения готово перечня клинических рекомендаций до конца года на официальном сайте ведомства должны быть размещены не менее 560 рекомендаций. Вместе с тем он подчеркнул, что в Минздраве поддерживают наличие у медиков возможности отклоняться от клинических рекомендаций при необходимости. В таком случае будут собираться консилиумы для принятия решения.

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#рекомендации
#медицина
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Карты Visa и Mastercard исчерпали сертификат безопасности
01 января 2025, 12:50

Фото: istockphoto/alice-photo

С первого дня нового 2025 года часть карт систем Visa и Mastercard, находящихся во владении россиян, перестанут действовать. Дело в том, что у них истёк срок действия сертификата безопасности.
Операции по ним продолжаются, но возможны сбои при использовании карт в банкоматах. Об этом сообщил представитель Центробанка РФ в разговоре с журналистами РБК. Он рассказал, что Банк России, Национальная система платежных карт и другие российские финансовые организации заранее подготовились к тому, чтобы операции по картам могли проходить без изменений.

Банки еще в октябре получили от Национальной системы платежных карт разъяснения, какие настройки надо провести.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — заявил председатель Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

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#банк россии
#рф
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В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей
01 января 2025, 11:31

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В ночь на 1 января 2025 года в Московской области появились на свет 25 младенцев. С 00:00 до 08:00 врачи родовспомогательных учреждений Подмосковья помогли появиться на свет 11 девочкам и 14 мальчикам.
Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что акушеры и персонал родильных домов готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и младенцам безотносительно времени суток, выходных или праздников. Дети не спрашивают, когда им появиться на свет, но врачи Подмосковья всегда готовы помочь появлению новой жизни.

Подробные сведения о системе родовспоможения в Московской области можно получить на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Ответы на все вопросы можно получить, позвонив по номеру телефона 8 (800) 550-3003. Разумеется, бесплатно.

В новом 2025 году первым появился на свет мальчик в Воскресенском родильном доме. Он издал первый крик в 00:10 по московскому времени.

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#свет
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РЖД с 1 января обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования
01 января 2025, 11:27

Фото: iStock/Solovyova

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 января 2025 года обновил правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что теперь пассажиры могут перевозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест (всего из четыре). Также в стоимость билета в вагон повышенной комфортности входит питание, постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки и журналы.

При этом уточняется, что нововведения действуют только в отношении маленьких животных, перевозимых в переноске. Для крупных собак действуют прежние правила с выкупом всего купе. Однако теперь для них требуется отдельный билет, который оформляется бесплатно.

Также теперь пассажиры могут заранее знать, что рядом с ними будет ехать другой пассажир с питомцем. При покупке билетов будет доступна функция, указывающая на выкупленные места с животными – они будут выделены тёмно-серым цветом.

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#россия
#билет
#пассажиры
#вагон
#правила
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В России сократили срок пребывания иностранцев без виз
Максимальный срок пребывания иностранцев в России не превысит 90 дней
01 января 2025, 11:06

Фото: iStock/Prostock-Studio

Максимальный срок пребывания иностранцев в России с 1 января не сможет превышать 90 дней в течение года. Соответствующие поправки внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Отмечается, что нововведение касается иностранцев, пребывающих в страну в безвизовом порядке.

Ранее такая категория иностранцев могла находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Теперь этот срок увеличивается до одного года с сохранением прежнего количества дней.

В МВД уточнили, что условия не распространятся на иностранцев, прибывших в Россию для получения образования, оформивших патент, трудовые отношения с работодателем или имеющих иной правовой статус.

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#закон
#мвд
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Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января
Правила оплаты налогов, пенсий и штрафов изменятся в России с 1 января
01 января 2025, 10:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения, связанные с оплатой налогов, пенсиями, штрафами и пособиями на детей. Об этом сообщает РИА Новости.
МРОТ

В наступившем году повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 22 440 рублей вместо прежних 19 242 рублей. Уточняется, что это сумма без премий, «северных» надбавок и компенсации за переработку в выходные и праздничные дни.

Повышение МРОТ коснётся более четырёх миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.

Пенсии

Также была проведена индексация пенсий на 7,3% – такова прогнозируемая инфляция на 2024 год. Однако правительство может поднять показатель, если она окажется выше.

Возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. При этом в Социальном фонде России предупредили, что в настоящее время работающий пенсионер получает 19 527,94 рубля в месяц, а будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а значит и индексации составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, соответственно, с учётом всех индексаций.

Уточняется, что в случае увольнения будет произведён перерасчёт с учётом индексаций, пропущенных с 2016 по 2024 год.

Материнский капитал и пособия на детей

С 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.

Также семье, которая получила выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.

Кроме того, повышается размер минимального пособия по беременности и родам – 103 285 рублей, а максимальное составил 794 355 рублей за 140 дней. Эта сумма опирается на МРОТ и общий заработок семьи.

Повышаются и пособия для малообеспеченных семей. На ребёнка до 17 лет – от 8600 рублей в месяц, беременным – 9660 рублей, а на ребёнка до трех лет – 17 201 рубль.

Социальные налоговые вычеты

С 1 января предельный совокупный размер расходов на соцнужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь составит 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей.

Также появляется новый вычет для тех, кто прошёл диспансеризацию и сдал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием.

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Водительские права сроком до 2025 года будут продлены автоматически
01 января 2025, 06:14

Фото: iStock/CalypsoArt

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены автоматически на три года. Об этом сказано в постановлении правительства РФ.
При этом изменения в водительских удостоверениях вносить не придется. Данная функция касается как и физических, так и юридических лиц.

В случае желания поменять права, водители могут обратиться в службу ГАИ. Замена водительского удостоверения обязательна для тех граждан, у которых изменились персональные данные. Также права нужно поменять в случае их порчи. К тому же новое водительское удостоверение обязательно получить при его утере.

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В России пользователи telegram столкнулись со сбоями в новогоднюю ночь
31 декабря 2024, 23:41

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В нескольких регионах России пользователи telegram столкнулись со сбоями в новогоднюю ночь. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сервис Downdetector.
«Жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе telegram в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Сбои наблюдаются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях, а также в Москве и в Санкт-Петербурге. В частности пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений.

В прошлый раз масштабный сбой в мессенджере telegram наблюдался 8 июня уходящего года. Тогда пользователи также жаловались на невозможность отправить сообщения.

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Юрист Адамс: в части регионов РФ можно шуметь в Новый год

В городах Великобритании отменили новогодние мероприятия
#сбой
#ночь
#telegram
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Юрист Адамс: в части регионов РФ можно шуметь в Новый год
31 декабря 2024, 21:21

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Вопрос о том, можно ли шуметь в новогоднюю ночь, волнует многих жителей РФ. О правовом контроле по данному вопросу в беседе с RT рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Давид Адамс подчеркнул, что на территории Российско действует закон о тишине, и исключения для новогодней ночи есть не во всех регионах.

«В некоторых регионах России на Новый год предусмотрены послабления. Так, в Самарской области можно шуметь до 03:00 1 января, а в Санкт-Петербурге разрешено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января», — обратил внимание юрист.

Давид Адамс отметил, что в Москве и Свердловской области нет исключений, шуметь на Новый год в этих регионах запрещено так же, как и в остальные будние дни. Он уточнил, что для урегулирования вопроса при шуме соседей есть возможность обратиться в правоохранительные органы.

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#новый год
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