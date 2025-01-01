Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу в десяти российских регионах

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С 1 января в десяти российских регионах вступил в силу полный запрет майнинга криптовалют, а ещё в трёх – частичный. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России 23 декабря приняло постановление о запрете майнинга с января 2025 года по март 2031 года в десяти регионах России, а также частичном ограничении майнинга ещё в трёх регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (ежегодно с 15 ноября по 15 марта, кроме 2025 года, поскольку запрет вступил в силу 1 января).
Отмечается, что полностью майнинг запрещён в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Частичные ограничения введены в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.
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Отмечается, что полностью майнинг запрещён в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Частичные ограничения введены в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.
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Анастасия Чинкова