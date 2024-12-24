Правительство России утвердило запрет на майнинг в ряде регионов с 2025 года

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Кабинет министров России утвердил перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг цифровой валюты. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. В постановлении указано, что запрет касается не только индивидуального майнинга, но и участия в майнинг-пулах. Об этом пишет ТАСС.
Запрет на осуществление майнинга введен в следующих регионах: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, временные ограничения на майнинг будут действовать в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году такие пики ожидаются с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
Как пояснили в правительстве, данный перечень регионов может быть скорректирован на основании решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основной целью введения ограничений является сохранение баланса энергопотребления с учетом потребностей промышленности.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, временные ограничения на майнинг будут действовать в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году такие пики ожидаются с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
Как пояснили в правительстве, данный перечень регионов может быть скорректирован на основании решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основной целью введения ограничений является сохранение баланса энергопотребления с учетом потребностей промышленности.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова