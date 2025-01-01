РЖД с 1 января обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования

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Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 января 2025 года обновил правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что теперь пассажиры могут перевозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест (всего из четыре). Также в стоимость билета в вагон повышенной комфортности входит питание, постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки и журналы.
При этом уточняется, что нововведения действуют только в отношении маленьких животных, перевозимых в переноске. Для крупных собак действуют прежние правила с выкупом всего купе. Однако теперь для них требуется отдельный билет, который оформляется бесплатно.
Также теперь пассажиры могут заранее знать, что рядом с ними будет ехать другой пассажир с питомцем. При покупке билетов будет доступна функция, указывающая на выкупленные места с животными – они будут выделены тёмно-серым цветом.
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Пассажиры поездов ФПК смогут провозить животных без выкупа всех мест
При этом уточняется, что нововведения действуют только в отношении маленьких животных, перевозимых в переноске. Для крупных собак действуют прежние правила с выкупом всего купе. Однако теперь для них требуется отдельный билет, который оформляется бесплатно.
Также теперь пассажиры могут заранее знать, что рядом с ними будет ехать другой пассажир с питомцем. При покупке билетов будет доступна функция, указывающая на выкупленные места с животными – они будут выделены тёмно-серым цветом.
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Анастасия Чинкова