Полнолуние 26 сентября: астролог ответила, что ждет знаки зодиака
Полнолуние 26 сентября может принести неожиданный поворот событий и усилить эмоции. Об этом рассказала астролог Татьяна Ермолина.
По ее словам, которые приводит Москва 24, точная фаза наступит в 19:49 мск в 3°37' Овна напротив Солнца в Весах. У многих появится желание поднять главный вопрос отношений: где заканчивается «мы» и начинается «я». Овен требует учитывать собственные желания, а Весы напоминают о партнере и компромиссах, поэтому к кульминации подойдут ситуации, в которых люди долго пытались сохранить отношения и остаться собой.
Ермолина отметила, что Луна соединится с ретроградным Нептуном в Овне — это усилит чувства и впечатлительность, но размоет границу между реальностью и представлениями о ней. Одни начнут сильно чего-то хотеть, не замечая препятствий, кто-то станет идеализировать человека, а другие испугаются того, что еще не произошло. При этом Солнце и Луна гармонично взаимодействуют с Плутоном, поэтому за эмоциональной реакцией может обнаружиться настоящая причина конфликта, скрытая правда, желание или страх. Управитель полнолуния Марс находится в конце Рака и готовится перейти во Льва, что добавит ощущение: дальше действовать по-старому уже сложно.
Среди вероятных ситуаций астролог назвала прояснение в отношениях, разрушение идеализации, необходимость поставить себя на первое место и сильную эмоциональную реакцию. Также возможен неожиданный поворот событий — новость, встреча или собственное внезапное понимание изменят отношение к ситуации, которая казалась понятной. Особенно важным полнолуние окажется для Овнов и Весов, также его почувствуют Раки и Козероги, заключила Ермолина.
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