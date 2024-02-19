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Полнолуние в Деве: Гороскоп с 19 по 25 февраля

19 февраля 2024, 10:46
Фото: iStock/Iryna Shek

Фото: iStock/Iryna Shek

В конце недели состоится Полнолуние в Деве. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко. Она посоветовала в это время мыслить оптимистично, беречь себя от напряжения и исключить диеты.
В деловой сфере необходимо выслушать доводы оппонента и внимательно относиться к своим словам. Следует тщательно обдумывать свои мысли и поступки.

В любви наступает период благоприятный для романа и для нового этапа во взаимоотношениях.


В вопросах здоровья необходимо составить полный рацион питания на неделю и добавить в него все необходимые полезные продукты и витамины.

В конце недели состоится Полнолуние в Деве. Благоприятно быть добрыми, мыслить оптимистично. Важно беречь себя от перенапряжения и высыпаться. В этот день хорошо включить расслабляющую музыку, мелодии со звуками природы или пением птиц. Диеты нежелательны.


Особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 12 по 18 февраля

Овну лучше не торопиться, чтобы не упустить важное и учесть детали. На выходных благоприятно устроить романтический вечер, сходить на свидание и продемонстрировать своё обаяние.

У Тельца появится желание делиться своим хорошим настроением и дарить радость.

Близнецы почувствуют прилив творческой энергии. Вдохновение поспособствует реализации желаний.

Раку надо беречь себя от перенапряжения. На работе лучше присматриваться, больше слушать и не торопиться.

У Льва появятся новые возможности и откроются перспективы. Его ожидает прибыль и чудесное стечение обстоятельств.

У Девы отношения, которые казались ей несерьёзными, станут более надёжными и обретут статус.

Весам надо проявить решительность и быть смелыми. Хорошее время для любви и улучшения взаимоотношений.

Скорпиону желательно своевременно отдыхать и высыпаться. В его жизни начинаются перемены, ему понадобятся силы и энтузиазм.

Стрельцу надо себя подбадривать и исключить самокритику. Уверенность в себе будет помогать во всех сферах жизни.

У Козерога прекрасное время для интеллектуальной деятельности. Хорошо изучать новое, читать и заниматься самосовершенствованием.

Водолею нужно быть сосредоточенным и собранным. Серьёзность и дипломатия помогут в карьере.

Рыбам благоприятно идти к своим целям и сконцентрироваться на работе. Они смогут себя проявить наилучшим образом.

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МЧС предупредило о необходимости оснащения печей искроуловителями
19 февраля 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Grigorev_Vladimir

Трубы отопительных печей должны в обязательном порядке быть оснащены специальными устройствами для улавливания летящих искр — искроуловителями. Чистка дымоходов и печей от сажи и копоти должна проводиться перед началом отопительного сезона.
Затем, в процессе эксплуатации, дымоходы и трубы следует прочищать не реже, чем каждые три месяца, напоминают специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций России. Раскалённая копоть, летящая из трубы, может легко привести к возгоранию как своего дома, так и соседних.

Специалисты профильного научно-исследовательского института МЧС России разработали модель искроуловителя, рекомендуемого к обязательному использованию в домах с печным отоплением. Это специальные огнеупорные металлические сетки с ячейками размером не более чем 5 на 5 миллиметров, говорится в методике пожарной безопасности дома, разработанной в том же НИИ.

Сотрудники МЧС также напоминают, что печи и трубы должны быть отштукатурены и побелены. Золу из них следует помещать в несгораемые ёмкости, расположенные на расстоянии не ближе 15 метров от жилых и хозяйственных построек.

О проверках соблюдения перечисленных норм противопожарной безопасности и о штрафных санкциях за их неисполнение не сообщается.

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#мчс
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#специалисты
#сотрудники
#дома
#пожар
#пожарная безопасность
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Города Московской области вошли в лидеры рейтинга по строительству квартир
19 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные Красногорск и Мытищи вошли топ-5 городов-лидеров по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Красногорск, где строится 3,09 кв. м. жилья на одного человека, занимает в этом рейтинге четвёртое место, Мытищи – пятое с показателем 2,95 кв. м.

Из других городов Московской области в топ-30 попали Домодедово (17-е место, 1,66), Одинцово (25-е место, 1,36) и Химки (27-е место, 1,32)

Москва замыкает тридцатку с показателем 1,27 кв. м. жилья на человека.

Больше всего жилья в расчёте на одного человека строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке, меньше всего – в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.

В качестве показателя, по которому ранжировались города в рейтинге по масштабам строительства квартир, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России. Это административные центры субъектов Федерации и другие крупнейшие города страны.

В комментарии к рейтингу указано, что 2023 год стал для российского строительного рынка очень удачным. По итогам года было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом.

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#одинцово
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В Подмосковье лучшие педагоги дополнительного образования получат крупную премию
19 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Денежную премию в 100 тысяч рублей получат подмосковные педагоги дополнительного образования за победу на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тысяч рублей получат победители девяти номинаций профессионального конкурса. Из них будет выбран абсолютный победитель, который получит ещё 100 тысяч рублей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Конкурс проводится в следующих номинациях: педагог-наставник, педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности, по краеведческой направленности, художественной направленности, технической направленности, естественнонаучной направленности и социально-гуманитарной направленности. Кроме того, есть номинация для начинающих преподавателей: «Педагогический дебют».

Все региональные победители будут представлять Московскую область на федеральном этапе конкурса.

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#подмосковье
#ирина каклюгина
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Строительная готовность поликлиники в посёлке Заречье превысила 80%
19 февраля 2024, 10:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену, возводят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, строительная готовность объекта составляет уже 82%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на объекте завершены черновые отделочные работы и начинаются чистовые. Монтаж внутренних инженерных сетей близок к завершению, а в начале марта строители планируют приступить к устройству наружных инженерных сетей. Фасадные работы завершат при наступлении благоприятных погодных условий. Строительство идёт в графике», — отмечается в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажной поликлиники составляет около 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут кабинеты врачей и процедурные кабинеты, а также кабинет неотложной помощи и аптечный киоск.

Рядом со зданием будет обустроена парковка на 27 машин, прилегающую к поликлинике территорию благоустроят и озеленят.

Сдать поликлинику в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2024 года.

Медучреждение возводится за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#поликлиника
#строительство
#одинцовский городской округ
#минжилполитики мо
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Объявлен график работы МФЦ Подмосковья в праздничные дни февраля и марта
19 февраля 2024, 09:38

Фото: Фотобанк МО/Оксана Калмыкова

Все подмосковные центры «Мои документы» будут закрыты в День защитника Отечества и Международный женский день, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«23 февраля и 8 марта во всех отделениях МФЦ региона объявлены нерабочими днями», — говорится в сообщении.
При этом в дни, предшествующие праздникам, сокращённый режим не вводится, все отделения будут работать по штатному расписанию четверга. 24 февраля и 9 марта работа подмосковных МФЦ также будет проходить в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что во всех отделениях МФЦ Московской области принимают заявления о голосовании на выборах президента Российской Федерации по месту пребывания.

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#мфц
#график
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье выделили более 1,3 млрд рублей на выплаты беременным и детям до трёх лет
19 февраля 2024, 09:34

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Беременным и кормящим жительницам Московской области, а также детям до трёх лет регион предоставляет ежемесячные выплаты на питание, в 2024 году на эти цели выделили более 1,3 млрд рублей. Об этом рассказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова, передаёт пресс-служба регионального парламента.
«В этом году из бюджета области на выплаты на питание выделено свыше 1,3 млрд рублей. (…) В прошлом году выплату на питание оформили почти 280 тысяч жительниц Подмосковья», — добавила Карзубова.
Она также сообщила, что более 308 млн рублей в текущем году выделено на единовременное пособие при рождении ребёнка, которое предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

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#московская область
#подмосковье
#соцподдержка
#мособлдума
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Житель Багамских островов при разводе выдвинул невероятное требование
Daily Star: На Багамах мужчина при разводе потребовал от жены вернуть ему почку
19 февраля 2024, 07:05

Фото: iStock/Vimvertigo

Доктор Ричард Баутиста, проживающий на Багамских островах, во время бракоразводного процесса потребовал от супруги, чтобы она вернула ему ранее пересаженную ей почку, или же заплатила компенсацию в размере 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн). Об этом пишет издание Daily Star.
По словам Баутисты, они поженились в 1990 году и родили троих детей, но после того, как у его жены обострились проблемы со здоровьем, следом за ними возникли и проблемы в браке.

В 2001 году он принял судьбоносное решение любезно пожертвовать одну из своих почек жене после того, как она перенесла две неудачные операции по трансплантации.

«Моей первоочередной задачей было спасти ее жизнь. Вторым бонусом было изменить брак», — отметил доктор Баутиста.

Однако, несмотря на фактическое спасение её жизни, супруга подала на развод спустя четыре года. После этого разгневанный Ричард потребовал от жены, чтобы она либо вернула ему почку, либо выплатила 1,2 млн фунтов стерлингов (1,5 млн долларов).

Комментируя это требование, судья по брачным спорам Джеффри Гроб сказал, что «попытки ответчика добиться денежной компенсации не только противоречат предписаниям закона, но и, возможно, могут подвергнуть ответчика уголовному преследованию».

В итоге ни одно из требований доктора Баутисты не было удовлетворено, и в 10-страничном решении Верховный суд округа Нассау отклонил его просьбу.

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#развод
#суд
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«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном
19 февраля 2024, 05:36

Фото: iStock/Stadtratte

Польские фермеры начали блокировать железнодорожные составы с украинским зерном, пишут «Известия». Местные СМИ также сообщают, что поляки перекрывают проезд пассажирских автобусов рядом с польско-украинской границей.
В свою очередь, в Государственной таможенной службе Украины сообщили о том, что На автомобильном направлении движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано.



Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.
Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.

В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.

При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.

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#фермер
#польша
#украина
#зерно
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«Я призываю законы поменять»: Симоньян предложила изменить правила о гражданстве
Маргарита Симоньян предложила давать гражданство РФ по этническому признаку
19 февраля 2024, 04:19

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призывает перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников за пределами страны. Об этом она заявила в эфире «Вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Она привела в пример случай, когда 17-летний парень «ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще». При этом, по словам журналистки, выясняется, что он получил гражданство год или полгода назад.

Маргарита Симоньян отметила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают» гражданство нашим русским людям, некогда уехавшим в Казахстан по комсомольской стройке. Она призвала изменить законы РФ таким образом, чтобы давать гражданство России по этническому признаку.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать ребенку российское гражданство вне зависимости от места его рождения, если гражданство РФ есть у одного из родителей. При этом согласие родителя-иностранца на получение ребенком российского гражданства не будет являться обязательным.

В 2023 году в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, упрощающий получение паспорта страны для некоторых претендентов и вводящий процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении.

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#гражданство
#россия
#закон
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