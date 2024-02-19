Полнолуние в Деве: Гороскоп с 19 по 25 февраля

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В конце недели состоится Полнолуние в Деве. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко. Она посоветовала в это время мыслить оптимистично, беречь себя от напряжения и исключить диеты.
В деловой сфере необходимо выслушать доводы оппонента и внимательно относиться к своим словам. Следует тщательно обдумывать свои мысли и поступки.
В любви наступает период благоприятный для романа и для нового этапа во взаимоотношениях.
В вопросах здоровья необходимо составить полный рацион питания на неделю и добавить в него все необходимые полезные продукты и витамины.
В конце недели состоится Полнолуние в Деве. Благоприятно быть добрыми, мыслить оптимистично. Важно беречь себя от перенапряжения и высыпаться. В этот день хорошо включить расслабляющую музыку, мелодии со звуками природы или пением птиц. Диеты нежелательны.
Овну лучше не торопиться, чтобы не упустить важное и учесть детали. На выходных благоприятно устроить романтический вечер, сходить на свидание и продемонстрировать своё обаяние.
У Тельца появится желание делиться своим хорошим настроением и дарить радость.
Близнецы почувствуют прилив творческой энергии. Вдохновение поспособствует реализации желаний.
Раку надо беречь себя от перенапряжения. На работе лучше присматриваться, больше слушать и не торопиться.
У Льва появятся новые возможности и откроются перспективы. Его ожидает прибыль и чудесное стечение обстоятельств.
У Девы отношения, которые казались ей несерьёзными, станут более надёжными и обретут статус.
Весам надо проявить решительность и быть смелыми. Хорошее время для любви и улучшения взаимоотношений.
Скорпиону желательно своевременно отдыхать и высыпаться. В его жизни начинаются перемены, ему понадобятся силы и энтузиазм.
Стрельцу надо себя подбадривать и исключить самокритику. Уверенность в себе будет помогать во всех сферах жизни.
У Козерога прекрасное время для интеллектуальной деятельности. Хорошо изучать новое, читать и заниматься самосовершенствованием.
Водолею нужно быть сосредоточенным и собранным. Серьёзность и дипломатия помогут в карьере.
Рыбам благоприятно идти к своим целям и сконцентрироваться на работе. Они смогут себя проявить наилучшим образом.
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В любви наступает период благоприятный для романа и для нового этапа во взаимоотношениях.
В конце недели состоится Полнолуние в Деве. Благоприятно быть добрыми, мыслить оптимистично. Важно беречь себя от перенапряжения и высыпаться. В этот день хорошо включить расслабляющую музыку, мелодии со звуками природы или пением птиц. Диеты нежелательны.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 12 по 18 февраля
Овну лучше не торопиться, чтобы не упустить важное и учесть детали. На выходных благоприятно устроить романтический вечер, сходить на свидание и продемонстрировать своё обаяние.
У Тельца появится желание делиться своим хорошим настроением и дарить радость.
Близнецы почувствуют прилив творческой энергии. Вдохновение поспособствует реализации желаний.
Раку надо беречь себя от перенапряжения. На работе лучше присматриваться, больше слушать и не торопиться.
У Льва появятся новые возможности и откроются перспективы. Его ожидает прибыль и чудесное стечение обстоятельств.
У Девы отношения, которые казались ей несерьёзными, станут более надёжными и обретут статус.
Весам надо проявить решительность и быть смелыми. Хорошее время для любви и улучшения взаимоотношений.
Скорпиону желательно своевременно отдыхать и высыпаться. В его жизни начинаются перемены, ему понадобятся силы и энтузиазм.
Стрельцу надо себя подбадривать и исключить самокритику. Уверенность в себе будет помогать во всех сферах жизни.
У Козерога прекрасное время для интеллектуальной деятельности. Хорошо изучать новое, читать и заниматься самосовершенствованием.
Водолею нужно быть сосредоточенным и собранным. Серьёзность и дипломатия помогут в карьере.
Рыбам благоприятно идти к своим целям и сконцентрироваться на работе. Они смогут себя проявить наилучшим образом.
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Элина Позднякова