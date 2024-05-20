Полнолуние в Стрельце: Гороскоп с 20 по 26 мая

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В середине недели, 23 мая, состоится полнолуние. Полная Луна расположится в знаке зодиака Стрелец. Благоприятно прислушаться к интуиции. Не следует торопиться. Чтобы уверенно действовать, необходимо тщательно разобраться во всех деталях и ясно понимать сложившуюся ситуацию. Лучше быть терпеливыми и оптимистичными. Можно составить список желаний и целей. Хорошо навести порядок дома и на рабочем месте. Желательно избавиться от ненужных, сломанных или связанных с плохими воспоминаниями вещей.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 20 по 26 мая.
Овен проявит свои лучшие качества и будет доволен собой. Его жизнелюбие и энергия вдохновят не только его самого, но и его окружение.
У Тельца романтичный период. Он почувствует потребность в красивых поступках.
Близнецы будут красноречивы и общительны. Их предприимчивость возрастёт.
У Рака появится больше уверенности в себе. Его высокая самооценка и хорошее настроение обеспечат ему удачную неделю, принятие верных решений и выгоду в делах.
Лев будет переполнен идеями и планами. Ему важно уверенно смотреть в будущее и быть целеустремлённым.
У Девы поменяется круг общения. Ей легко будут даваться знакомства. У неё появятся новые интересы.
Весы ощутят взаимность. Они будут любимы. Их окружит дружелюбие и приятная атмосфера.
У Скорпиона реализуются его стремления в карьере. Его трудолюбие и упорство дадут хороший результат.
Стрелец продемонстрирует деловую хватку и планомерно достигнет цель. Ему поможет ответственность и серьёзность.
Козерог станет любознательнее. Ему надо уделить время саморазвитию. На этой неделе он может рассчитывать на выполнение обещаний.
Водолею хорошо быть доброжелательным. Много из того, что он запланировал, ему удастся выполнить.
Рыбы смогут сосредоточиться на важном. Им надо быть собранными и не отвлекаться.
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Овен проявит свои лучшие качества и будет доволен собой. Его жизнелюбие и энергия вдохновят не только его самого, но и его окружение.
У Тельца романтичный период. Он почувствует потребность в красивых поступках.
Близнецы будут красноречивы и общительны. Их предприимчивость возрастёт.
У Рака появится больше уверенности в себе. Его высокая самооценка и хорошее настроение обеспечат ему удачную неделю, принятие верных решений и выгоду в делах.
Лев будет переполнен идеями и планами. Ему важно уверенно смотреть в будущее и быть целеустремлённым.
У Девы поменяется круг общения. Ей легко будут даваться знакомства. У неё появятся новые интересы.
Весы ощутят взаимность. Они будут любимы. Их окружит дружелюбие и приятная атмосфера.
У Скорпиона реализуются его стремления в карьере. Его трудолюбие и упорство дадут хороший результат.
Стрелец продемонстрирует деловую хватку и планомерно достигнет цель. Ему поможет ответственность и серьёзность.
Козерог станет любознательнее. Ему надо уделить время саморазвитию. На этой неделе он может рассчитывать на выполнение обещаний.
Водолею хорошо быть доброжелательным. Много из того, что он запланировал, ему удастся выполнить.
Рыбы смогут сосредоточиться на важном. Им надо быть собранными и не отвлекаться.
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Элина Позднякова