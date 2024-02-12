Карлсон заявил, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине

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Российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Путин хочет выйти из этой войны», — продекламировал Карлсон.
Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.
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