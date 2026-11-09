Стало известно, какие продукты заметнее всего влияют на стоимость завтрака

09 ноября 2026, 12:30

Life.ru: яйца и хлеб больше всего влияют на итоговую стоимость завтрака

Фото: iStock/Sabina Galja

Главную роль в разнице стоимости домашних завтраков между российскими регионами играет не чай или кофе, а базовые продукты — прежде всего яйца и хлеб. К такому выводу пришёл Life.ru в ходе расчёта собственного «Индекса завтрака».