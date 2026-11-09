Стало известно, какие продукты заметнее всего влияют на стоимость завтрака
Главную роль в разнице стоимости домашних завтраков между российскими регионами играет не чай или кофе, а базовые продукты — прежде всего яйца и хлеб. К такому выводу пришёл Life.ru в ходе расчёта собственного «Индекса завтрака».
На примере Москвы и Пензенской области яйца, хлеб, молоко и сливочное масло вместе формируют около 97% разницы в стоимости чайного завтрака. Для кофейного варианта картина почти такая же: базовый набор продуктов объясняет примерно 95% ценового разрыва между двумя регионами.
Сам по себе выбор между чаем и кофе заметно влияет на итоговый чек при регулярном потреблении, однако он почти не объясняет, почему один и тот же завтрак в разных частях страны стоит по-разному.
Исследование Life.ru показало, что региональный «Индекс завтрака» в большей степени отражает географию цен на обычные продукты, чем предпочтения конкретного человека в напитках.
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