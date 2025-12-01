У туриста изъяли сердце после того, как он попал в больницу на Кипре

Достижения.рф

Отдыхавший на острове в Средиземном море турист попал в местную больницу и лишился сердца. Об этом пишет издание The Sun.



76-летний британский путешественник Майкл Грейли и его 73-летняя супруга Ивонна отдыхали на Кипре. Во время отпуска Майкл попал в больницу Паралимни из-за судорог в ноге. По словам Ивонны, врач вышел из палаты всего через десять минут и сообщил, что мужчина скончался.

После смерти туриста его жена узнала о предварительном вскрытии, проведенном на Кипре. Тело Майкла вскоре отправили на родину, но кипрские врачи не указали официальную причину смерти пациента.

Коронерское бюро потребовало повторного вскрытия. В результате эксперты обнаружили, что у Майкла удалено сердце, что сделало невозможным установление точной причины смерти.

Полиция Кипра подтвердила, что сердце британца отправлено в исследовательский центр. Расследование продолжается.

