У туриста изъяли сердце после того, как он попал в больницу на Кипре
Отдыхавший на острове в Средиземном море турист попал в местную больницу и лишился сердца. Об этом пишет издание The Sun.
76-летний британский путешественник Майкл Грейли и его 73-летняя супруга Ивонна отдыхали на Кипре. Во время отпуска Майкл попал в больницу Паралимни из-за судорог в ноге. По словам Ивонны, врач вышел из палаты всего через десять минут и сообщил, что мужчина скончался.
После смерти туриста его жена узнала о предварительном вскрытии, проведенном на Кипре. Тело Майкла вскоре отправили на родину, но кипрские врачи не указали официальную причину смерти пациента.
Коронерское бюро потребовало повторного вскрытия. В результате эксперты обнаружили, что у Майкла удалено сердце, что сделало невозможным установление точной причины смерти.
Полиция Кипра подтвердила, что сердце британца отправлено в исследовательский центр. Расследование продолжается.
Читайте также: