Двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов в бассейне в Краснодаре
В Краснодаре двухлетняя Николь попала в больницу после посещения частного бассейна «Облака сити». Мама девочки, Юлия, рассказала, что у дочери появилась сыпь в интимной зоне. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сначала врачи лечили малышку от аллергии, но улучшений не произошло. В итоге медики взяли мазок и выявили грибковую инфекцию.
После лечения у девочки поднялась температура выше 40 градусов. Врачи диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. Кроме того, у Николь обнаружили боковирус, возникший из-за ослабленного иммунитета. Хотя ребенка уже выписали из больницы, она продолжает получать антибиотики и препараты для почек. Анализы остаются плохими.
Юлия отметила, что до сих пор не получила ответа от руководства бассейна. Женщина обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации.
Читайте также: