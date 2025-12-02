Двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов в бассейне в Краснодаре

02 декабря 2025, 09:39

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В Краснодаре двухлетняя Николь попала в больницу после посещения частного бассейна «Облака сити». Мама девочки, Юлия, рассказала, что у дочери появилась сыпь в интимной зоне. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.