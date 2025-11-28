Достижения.рф

В московской клинике нашли труп пациентки

Пациентка больницы в центре Москвы покончила с собой
Фото: iStock/peterscode

Пациентка института хирургии имени Вишневского скончалась сегодня утром, 28 ноября. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Тело женщины нашли примерно в 05:30 на козырьке здания на Большой Серпуховской улице в Москве. По предварительной версии, она совершила самоубийство.

В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства инцидента. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что В Санкт-Петербурге пациент клиники имени Боткина покончил с собой в раздевалке перед отделением гемодиализа.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0