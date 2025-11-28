В московской клинике нашли труп пациентки
Пациентка больницы в центре Москвы покончила с собой
Пациентка института хирургии имени Вишневского скончалась сегодня утром, 28 ноября. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Тело женщины нашли примерно в 05:30 на козырьке здания на Большой Серпуховской улице в Москве. По предварительной версии, она совершила самоубийство.
В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства инцидента. Правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что В Санкт-Петербурге пациент клиники имени Боткина покончил с собой в раздевалке перед отделением гемодиализа.
