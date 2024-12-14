Стала известна средняя стоимость новогоднего корпоратива в России

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В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется в 38 300 рублей, и немногим дешевле при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей. К соответствующим выводам пришло исследование «Авито Путешествия» и «Авито Услуги». Стоимость рассчитывалась, как отмечается, с учетом разных локаций площадью более 150 квадратов и услуги по организации.
Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования, самые дорогие варианты для корпоратива расположены в Московской и Ленинградской областях — 22 500 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно, а самые дешевые в Мордовии — 6100 рублей, Алтайском крае — 4900 рублей, и Пензенской области — 3300 рублей.
В то же время руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина предостерегла россиян от празднования Нового года в кредит. В разговоре с RT специалист отметила, что взятые в долг деньги уйдут на подарки и услуги, которые не получится вернуть, как, к примеру, в случае с покупкой бытовой техники. Если новогоднее празднование слишком дорого, то лучше провести его посильными средствами, добавила она.
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В то же время руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина предостерегла россиян от празднования Нового года в кредит. В разговоре с RT специалист отметила, что взятые в долг деньги уйдут на подарки и услуги, которые не получится вернуть, как, к примеру, в случае с покупкой бытовой техники. Если новогоднее празднование слишком дорого, то лучше провести его посильными средствами, добавила она.
«Вместо кучи гостей можно пригласить только самых близких, а подарки сделать символическими, но значимыми. Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подчеркнула эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев