Стала известна средняя стоимость новогоднего корпоратива в России

В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется в 38 300 рублей, и немногим дешевле при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей. К соответствующим выводам пришло исследование «Авито Путешествия» и «Авито Услуги». Стоимость рассчитывалась, как отмечается, с учетом разных локаций площадью более 150 квадратов и услуги по организации.