Половина россиян признались в романах с коллегами

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Половина россиян признались, что у них были романы на рабочем месте. Об отношениях с коллегами рассказали 49% мужчин и 43% женщин. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом отмечается, что треть опрошенных, имевших служебный роман, расстались с партнером и больше не общаются.
20% опрошенных заявили, что дружат с коллегами, с которыми был служебный роман, и даже продолжают успешно работать вместе. Еще одна пятая часть призналась, что их отношения на работе закончились свадьбой.
Тем временем психолог сервиса Teamo Татьяна Любина рассказала, является ли оплата счета поровну на первом свидании нормой или дурным тоном. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнула, что каждое свидание уникально, потому однозначного ответа на такой вопрос быть не может. По ее словам, оплату счета следует обсуждать заранее.
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«11% счастливчиков до сих пор состоят в отношениях и отлично ладят как в личной жизни, так и на работе. 5% респондентов после расставания продолжили работать вместе, но им потребовалось время, чтобы преодолеть неловкость и вернуться к исключительно деловым отношениям», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем психолог сервиса Teamo Татьяна Любина рассказала, является ли оплата счета поровну на первом свидании нормой или дурным тоном. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнула, что каждое свидание уникально, потому однозначного ответа на такой вопрос быть не может. По ее словам, оплату счета следует обсуждать заранее.
«Это не столько вопрос денег, сколько вопрос ценностей, ожиданий и личных границ. Важно помнить, что каждая пара формирует свои правила взаимодействия. Разделить счет нормально, если оба партнера чувствуют себя с этим комфортно. Главное — не сам факт оплаты, а реакция на него. Если вопрос вызывает дискомфорт, стоит обсудить это открыто, но тактично», — пояснила психолог.Читайте также:
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Данил Пономарев