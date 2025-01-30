Половина россиян считает начальство главной причиной раздражения на работе

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Почти половина россиян считает споры с начальством главной причиной раздражения на работе, если таковое возникает. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса «Работа.ру». При этом отмечается, что 55% респондентов редко испытывает это чувство, а 11% — не испытывает вовсе.
«На втором месте [среди причин раздражения] (36%) — много отчетов и задач, которые можно было бы оптимизировать, а на третьем — многочисленные звонки и встречи (25%)», — приводит RT сообщение аналитиков.В то же время вопроса зарплат опрос не коснулся. На сегодняшний день в России отмечается рост средних заработных плат. К примеру, в Кемеровской области ее размер, по информации на ноябрь 2024 года, составил 77 674 рубля. Как сообщает «Сiбдепо», в сравнении с тем же месяцем 2023 года зарплата увеличилась на 15,8%.
«Столько получали сотрудники кузбасских организаций, включая малые предприятия», — пишет издание.Читайте также:
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