Кардиолог Паукова предупредила о боли в челюсти при инфаркте
Боль в нижней челюсти иногда указывает на инфаркт миокарда. В отдельных случаях она остается единственным признаком опасного состояния, предупредила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.
В беседе с RT специалист объяснила, что при недостатке крови и кислорода сердечной мышце возникает отраженная боль. Сигналы от сердца достигают области челюсти, зубов и шеи.
По словам врача, о проблемах с сердцем могут говорить давящие или жгучие ощущения без четкого очага. Дискомфорт сохраняется даже в покое, а физическая нагрузка и стресс способны его усилить. Обезболивающие средства и помощь стоматолога в такой ситуации не устраняют причину.
На инфаркт могут указывать одышка, холодный пот, тошнота, головокружение и сильная слабость. Иногда человек ощущает давление за грудиной.
Риск инфаркта повышают возраст старше 40 лет, курение, включая электронные сигареты, высокий уровень холестерина, диабет и гипертония. К факторам риска врач отнесла и перенесенный инсульт.
При внезапной необъяснимой боли в челюсти Паукова посоветовала как можно скорее вызвать скорую помощь. Особенно важно обратиться к медикам при других признаках инфаркта и наличии факторов риска. Слабая боль или ее исчезновение не исключают опасного состояния, подчеркнула кардиолог.
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