Кардиолог Паукова предупредила о боли в челюсти при инфаркте

02 ноября 2026, 08:23

Кардиолог Паукова: боль в челюсти является одним из симптомов инфаркта

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Боль в нижней челюсти иногда указывает на инфаркт миокарда. В отдельных случаях она остается единственным признаком опасного состояния, предупредила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.