Полпред президента России стал главным кандидатом на пост генпрокурора

26 августа 2025, 00:38

РБК: Полпред президента Александр Гуцан стал кандидатом в генпрокуроры России

Фото: iStock/macky_ch

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве кандидата на должность генерального прокурора России. Об этом сообщают источники РБК в аппарате главы государства и федеральные чиновники, знакомые с ситуацией.