Полпред президента России стал главным кандидатом на пост генпрокурора
Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве кандидата на должность генерального прокурора России. Об этом сообщают источники РБК в аппарате главы государства и федеральные чиновники, знакомые с ситуацией.
Александр Гуцан является выпускником юридического факультета ЛГУ им. Жданова, где учился вместе с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
Гуцан начинал карьеру в прокуратуре Ленинграда, после занимал руководящие должности в федеральной службе судебных приставов и в прокуратуре. С 2018 года он стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, сменив Александра Беглова.
Планы о новом назначении Гуцана могут быть связано с переходом действующего генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, куда он подал заявление 25 августа. Он является единственным кандидатом на данную позицию.
