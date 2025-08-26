Россиян предупредили о распространении клещей на севере России
КарНЦ РАН: клещи захватывают север России
Европейские лесные клещи двигаются на север, а таёжные — на запад из-за глобального потепления. Об этом рассказал руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского Научного Центра РАН Сергей Бугмырин.
По его словам, на сегодняшний день происходит расширение ареала клещей, насекомые захватывают новые территории.
«В 40-х годах прошлого века граница зоны обитания клещей проходила по Медвежьегорскому району Карелии, сейчас же европейские лесные клещи есть во всех районах республики. И клещи двигаются не только на север, но и на запад. Таёжного клеща, которого раньше встречали только на востоке, и никогда не встречался на западе, сейчас находят даже в Швейцарии», — отметил Бугмырин в беседе с «Газетой.Ru».
Однако он уточнил, что период активности клещей не увеличился из-за потепления, он продолжает составлять месяц-полтора и максимально проявляется в мае — июне. При этом второй, но менее активный период — конец лета — начало осени.
Тем временем в России в последние 10–15 лет активно распространяются пауки-осы (аргиопы Брюнниха), и они уже подбираются к Москве. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал кандидат биологических наук, сотрудник Палеонтологического института РАН, энтомолог, палеонтолог Александр Храмов.
«Этот паук серьезной угрозы для людей не представляет. Его яркая, похожая на осиную окраска, дает понять, что в руки его брать не надо. Паук достаточно крупный, и у него ядовитые хелицеры. Он легко может проколоть кожу человека и ввести свой яд. Яд паука растворяет ткани, но его количество для человека не смертельно опасно», — пояснил Храмов.
По его словам, укус паука-осы может вызвать лишь покраснение или аллергическую реакцию.
Он также добавил, что контролировать процесс миграции насекомых невозможно. Это происходит из-за климатических изменений и создания глобальных транспортных сетей. Он уточнил, что насекомому просто стоит попасть в груз, чтобы оказаться в другом месте.