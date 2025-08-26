Россиян предупредили о распространении клещей на севере России

26 августа 2025, 00:28

КарНЦ РАН: клещи захватывают север России

Фото: iStock/Dzurag

Европейские лесные клещи двигаются на север, а таёжные — на запад из-за глобального потепления. Об этом рассказал руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского Научного Центра РАН Сергей Бугмырин.





По его словам, на сегодняшний день происходит расширение ареала клещей, насекомые захватывают новые территории.





«В 40-х годах прошлого века граница зоны обитания клещей проходила по Медвежьегорскому району Карелии, сейчас же европейские лесные клещи есть во всех районах республики. И клещи двигаются не только на север, но и на запад. Таёжного клеща, которого раньше встречали только на востоке, и никогда не встречался на западе, сейчас находят даже в Швейцарии», — отметил Бугмырин в беседе с «Газетой.Ru».

