Сбивший мужа писательницы Арбатовой бизнесмен Белюскин погиб в ДТП на Живописном мосту

25 августа 2025, 23:38

SHOT: Бизнесмен Белюскин врезался в отбойник на Aston Martin в Москве и погиб

Фото: iStock/z1b

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП на спорткаре Aston Martin. Машина столкнулась с отбойником под Живописным мостом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





ДТП случилось 25 августа около 21:00 (мск).



По предварительным данным, у 57-летнего предпринимателя возникли проблемы с сердцем во время вождения. Это и стало причиной потери контроля над автомобилем. Прохожие видели, как Aston Martin начал петлять по дороге, а затем врезался в отбойник.



