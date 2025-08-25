Сбивший мужа писательницы Арбатовой бизнесмен Белюскин погиб в ДТП на Живописном мосту
SHOT: Бизнесмен Белюскин врезался в отбойник на Aston Martin в Москве и погиб
Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП на спорткаре Aston Martin. Машина столкнулась с отбойником под Живописным мостом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ДТП случилось 25 августа около 21:00 (мск).
По предварительным данным, у 57-летнего предпринимателя возникли проблемы с сердцем во время вождения. Это и стало причиной потери контроля над автомобилем. Прохожие видели, как Aston Martin начал петлять по дороге, а затем врезался в отбойник.
Певец Юрий Антонов опроверг новость о своей госпитализации перед концертом в Казани
Очевидцы происшествия смогли разблокировать дверь спортивного автомобиля и оказать первую помощь пострадавшему. Прибывшие медики пытались откачать мужчину, но безуспешно. Смерть бизнесмена констатировали на месте.
Ранее Белюскин уже попадал в серьезные дорожные инциденты. В 2011 году он сбил мужа писательницы Марии Арбатовой, когда ехал за рулём Range Rover. Столкновение не закончилось смертью пострадавшего, однако тот перенес три сложные операции.