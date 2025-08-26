Генпрокуратура потребовала суд признать экс-совладельца «Зимней вишни» экстремистом

26 августа 2025, 00:15

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы заявление о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом пишет ТАСС.





Материалы дела были зарегистрированы 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».





«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — подтвердили ТАСС в суде.