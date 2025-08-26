Генпрокуратура потребовала суд признать экс-совладельца «Зимней вишни» экстремистом
Генеральная прокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы заявление о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом пишет ТАСС.
Материалы дела были зарегистрированы 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — подтвердили ТАСС в суде.Торговый центр «Зимняя вишня» печально известен пожаром в марте 2018 года, унесшим жизни 60 человек. Более половины погибших были детьми. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса.
Томский бизнесмен Штенгелов также является основателем крупной снековой компаний «КВД Групп» и владельцем сети супермаркетов «Ярче!», которая работает в Сибири и на Урале. Сообщается, что в 2023 году он переехал в Австралию.