Польша подозревает спецслужбы РФ в причастности к крупному пожару в ТЦ

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Варшава подозревает российские спецслужбы в причастности к пожару в польском ТЦ, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции.
«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — прокомментировал ситуацию Туск.
При этом ни одного доказательства, по причине которой Варшава имеет подобные подозрения, польский премьер не привёл.
Страшный пожар разгорелся в польской столице Варшаве на улице Марывильской 12 мая. Торговый центр, в котором разгорелось пламя, сгорел до тла. Власти не исключают, что возгорание могло произойти в результате поджога.
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Евгения Парфентьева