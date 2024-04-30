Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США

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Польша подала заявку на участие в программе Nuclear sharing для размещения у себя американского ядерного оружия.
Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в эфире местного телеканала. Он пояснил, что «Nuclear sharing» — это программа НАТО. Однако полный контроль над применением ядерного оружия будут принимать американцы.
По его словам, такие системы действуют в Европе. Там участвуют Бельгия, Италия, Германия. Польша тоже захотела участвовать в программе и заявление не было отозвано.
Незадолго до этого глава Польши Анжей Дуда сообщил, что готов к размещению на территории страны ядерного оружия США. При этом в НАТО ответили, что у них нет такого плана.
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По его словам, такие системы действуют в Европе. Там участвуют Бельгия, Италия, Германия. Польша тоже захотела участвовать в программе и заявление не было отозвано.
Незадолго до этого глава Польши Анжей Дуда сообщил, что готов к размещению на территории страны ядерного оружия США. При этом в НАТО ответили, что у них нет такого плана.
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Алёна Самарева