Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

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Польша отменила переговоры с украинской стороной по сельскохозяйственным вопросам, намеченные за завтрашний день, 14 мая. Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Уточняется, что причиной стали обвинения части переговорщиков со стороны Незалежной в коррупции.
«Разумеется, мы не будем проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции», — заявил в интервью замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.
По мнению чиновника, Минсельхоз Польши не решил все проблемы фермеров, приведшие к простестам последних.
«Всего мы не разрешили, потому что ситуация не является легкой», — отметил Колодзейчак.
Массовые протесты в Польше начались в феврале. В качестве требований выдвигаются ограничения или полный запрет на ввоз дешевой украинской сельхозпродукции, а также усиление поддержки животноводства.
Кроме того, протестующие не согласны со стратегией ЕС «Зеленый курс», которая предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.
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Анастасия Хохлова