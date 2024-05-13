Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Польша отменила переговоры с украинской стороной по сельскохозяйственным вопросам, намеченные за завтрашний день, 14 мая. Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Уточняется, что причиной стали обвинения части переговорщиков со стороны Незалежной в коррупции.