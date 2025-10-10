Польша выдала РФ подростка, пытавшегося получить политическое убежище в ЕС
Польские власти выдали России 16-летнего подростка, который незаконно пересек российско-польскую границу с целью получения политического убежища в Европейском союзе. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Как оказалось, юноша в конце августа отправился из Санкт-Петербурга в Калининград и несколько дней искал наиболее удобное место для пересечения границы. Впоследствии он купил билет до посёлка Севское и пешком направился к границе, переплыв реку Лава.
Хотя подросток успешно пересек границу, его задержали польские пограничники. Позже он был выдан российским властям.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ — незаконное пересечение государственной границы. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.
