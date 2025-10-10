Польша выдала РФ подростка, пытавшегося получить политическое убежище в ЕС

10 октября 2025, 13:59

Фото: iStock/ffikretow

Польские власти выдали России 16-летнего подростка, который незаконно пересек российско-польскую границу с целью получения политического убежища в Европейском союзе. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.