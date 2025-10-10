Мужчину в неадекватном состоянии задержали у школы в Новосибирске
В Кировском районе Новосибирска возле школы № 196 задержали мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Однако через некоторое время он вернулся обратно.
Так, по словам очевидцев, мужчина ходил по территории рядом со школой с фотографиями детей, громко кричал, вставал на колени и вёл себя агрессивно. Охрана учебного заведения никак не реагировала. Тогда на место после многочисленных звонков прибыли сотрудники ГБР и увезли дебошира.
«Мужчина был помещён в медицинское учреждение. Ранее аналогичных сообщений в органы внутренних дел не поступало», — пояснили в региональном УМВД РФ в беседе с Om1 Новосибирск.
Однако спустя некоторое время мужчина вернулся к школе в том же состоянии, в котором его забирали.