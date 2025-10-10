Аферистка из Кубани получила 4 года колонии за обман сожительницы участника СВО
Лабинский городской суд Краснодарского края вынес приговор Наталье Данелян, которая обманула сожительницу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным уголовного дела, в апреле 2024 года к Данелян обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что её возлюбленный, ушедший на СВО, долго не выходит на связь. Женщина надеялась получить поддержку и ответы.
Данелян, выдававшая себя за экстрасенса, провела видеозвонок с «гаданием на кофейной гуще», пообещав, что мужчина скоро свяжется с ней. После этого мошенница начала переписываться с пострадавшей от имени её возлюбленного, уверяя, что всё хорошо и скоро он вернётся домой. Однако для этого требовались деньги.
Женщина, думая, что общается с бойцом, переводила деньги с июня по сентябрь 2024 года. В итоге мошеннице удалось получить свыше миллиона рублей.
