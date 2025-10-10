Достижения.рф

Аферистка из Кубани получила 4 года колонии за обман сожительницы участника СВО

Фото: iStock/Prostock-Studio

Лабинский городской суд Краснодарского края вынес приговор Наталье Данелян, которая обманула сожительницу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Лента.ру».



По данным уголовного дела, в апреле 2024 года к Данелян обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что её возлюбленный, ушедший на СВО, долго не выходит на связь. Женщина надеялась получить поддержку и ответы.

Данелян, выдававшая себя за экстрасенса, провела видеозвонок с «гаданием на кофейной гуще», пообещав, что мужчина скоро свяжется с ней. После этого мошенница начала переписываться с пострадавшей от имени её возлюбленного, уверяя, что всё хорошо и скоро он вернётся домой. Однако для этого требовались деньги.

Женщина, думая, что общается с бойцом, переводила деньги с июня по сентябрь 2024 года. В итоге мошеннице удалось получить свыше миллиона рублей.

