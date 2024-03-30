Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*

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Боевики Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщили, что сотрудничают с Русским добровольческим корпусом* (РДК*). Об этом говорится в посте, размещённом в Телеграм-канале РДК*.
На опубликованном видео стоят боевики в камуфляжной форме с оружием.
Президент РФ Владимир Путин в марте на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил, что перед спецслужбой поставлены задачи по борьбе с экстремизмом, защите конституционного строя и жесткому пресечению попыток посеять смуту.
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«С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса*», — озвучивает голос за кадром сначала на польском, а потом на русском языках.
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Диана Аванесян