Сдавшийся в плен боевик РДК* раскрыл настоящую цель атаки российской границы

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
Руководство Вооруженных Сил Украины давало участвующим в попытках прорыва на территорию РФ боевикам «Русского добровольческого корпуса*» (РДК*) задачу «пофоткаться».
Об этом свидетельствует показания боевика, который попал в плен в Курской области, пишет RT.
По его словам, украинская сторона убеждала их, что на границе не будет особых препятствий. Однако на деле их встретили сопротивлением. В итоге мужчина принял решение сдаться в плен, потому что «жизнь ценнее».
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«Нам сказали, что наша задача — просто прийти, сделать фотографии и тихо вернуться обратно», — рассказал боевик.
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Артем Кузьмин