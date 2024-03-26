Планировавший взрыв в пункте приёма гумпомощи в Самаре действовал по указке РДК*

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Террорист, который планировал взрыв в пункте сбора гуманитарной помощи в Самаре действовал по заданию Русского добровольческого корпуса* (РДК*). Возможна также его причастность к недавнему подрыву железнодорожного моста через реку Чапаевку.
Во время обыска в квартире боевика правоохранители обнаружили несколько готовых СВУ и компоненты для их изготовления. Такие же были использованы при подрыве железнодорожного моста. После совершения террористического акта 29-летний житель Самары собирался уехать на Украину, где планировал принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Александр Бойцов